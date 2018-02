Serie A: Genoa-Inter 2-0

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Priva di Icardi e Perisic, l'Inter incassa sul campo del Genoa la terza sconfitta stagionale nell'ultimo anticipo della 25/a giornata di serie A. Un 2-0 firmato da Ranocchia (autorete) e Pandev, che rende effettivo il sorpasso della Roma al terzo posto. I nerazzurri rischiano di essere superati anche dalla Lazio, che ospitano lunedì il Verona, mentre i rossoblù festeggiano la terza vittoria consecutiva dopo quelle su Lazio e Chievo. Il risultato si sblocca al 45' con un'autorete incredibile: Skriniar ribatte al volo un cross dalla sinistra, la palla colpisce su un ginocchio Ranocchia, che era rivolto verso la sua porta, e finisce in rete alle spalle dell'impotente Handanovic. Non esaltante la risposta nerazzurra che preme ma il Genoa scatta spesso in contropiede e Pandev è sempre in agguato. E' proprio l'ex ad affondare definitivamente la squadra di Spalletti, quando al 14' stoppa in area un tiro di Laxalt, si gira e batte a colpo sicuro Handanovic. L'ingresso nel finale di Rafinha e Brozovic cambia poco.