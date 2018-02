Messner, Boschi ha la stoffa da premier

(ANSA) - BOLZANO, 26 FEB - "Stimo molto Maria Elena Boschi. Ha la stoffa per diventare presidente del consiglio, forse non domani ma in un futuro più lontano". Lo ha detto Reinhold Messner dopo un dibattito con la candidata del Pd a Bolzano. La conoscenza del tedesco? "Boschi lavora tanto e non ha il tempo per studiarlo. In questo momento non è indispensabile, basata avere a cuore l'Alto Adige", ha risposto Messner. Secondo Messner, Boschi "è in grado di far capire al resto dell'Italia che l'invidia nei nostri confronti non è giustificata. Lei può far comprendere agli italiani cosa significa la nostra autonomia: è il frutto della nostra storia complessa, drammatica e difficile, quando i sudtirolesi non potevano usare la loro madrelingua". L'Italia - ha proseguito - "deve essere fiera di averci dato questa autonomia forte che è un esempio per tutto il mondo, non solo per l'Europa".