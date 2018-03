Molise, Di Pietro: grazie,non mi candido

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - Antonio Di Pietro ha rifiutato la candidatura del centrosinistra per la presidenza della Regione Molise. "No grazie", ha detto l'ex pm di Mani Pulite stasera in un intervento telefonico alla trasmissione 'Moby Dick' su Telemolise. "No grazie - ha risposto Di Pietro a una domanda sulla candidatura - sono arrivato da poco (a Montenero di Bisaccia, suo paese natale, ndr) per potare l'olivo e devo sistemare la campagna". Secondo indiscrezioni Di Pietro avrebbe comunicato già nel pomeriggio il suo rifiuto motivandolo con la sensazione di non sentire la piena fiducia di LeU. Un aspetto smentito dai vertici dell'Ulivo.2, come ribadiranno al tavolo del centrosinistra che si riunirà domani a Campobasso.