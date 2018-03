Universiadi: Vadenplas, rischi ci sono

(ANSA) - NAPOLI, 14 MAR - "Ogni edizione delle Universiadi che abbiamo organizzato è stata a rischio, non sai mai cosa accade nei prossimi mesi, ma in Italia c'è l'esperienza giusta per arrivare al successo a Napoli". Lo ha detto all'Ansa Marc Vandenplas, direttore della Fisu per l'Universiade 2019 di Napoli. Vandenplas ha ricordato che: "Tutte le città sedi di Universiadi - ha detto - hanno avuto sei anni per preparare i giochi, mentre Napoli solo tre, perché ha rimpiazzato Brasilia. Il ritmo e il programma è del tutto diverso dalle altre edizioni, non bisogna dimenticarlo. I ritardi ci possono essere sempre, in ogni Universiade devi ristrutturare o costruire impianti nuovi, è normale che anche alle Olimpiadi gli impianti spesso sono pronti all'ultimo momento, lo abbiamo visto perfino a Pechino". Vandenplas è ottimista e sottolinea che "in Italia c'è esperienza nell'organizzazione degli eventi sportivi che ha pochi eguali al mondo.