F1: Mugello, hospitality Ferrari per Gp

(ANSA) - SCARPERIA (FIRENZE), 23 MAR - Nel weekend in cui il campionato del mondo di Formula 1 riaccende i motori, la Ferrari ha approntato nel paddock dell'autodromo del Mugello, dove è in svolgimento il round di apertura della stagione 2018 del Ferrari Challenge Europe, una hospitality con tre mega schermi per permettere a tutti gli addetti ai lavori del Cavallino Rampante e ai loro ospiti di assistere alle qualifiche del sabato e alla gara della domenica del Gp di Australia che si correrà a Melbourne quando in Italia saranno le 7 del mattino. Non capita spesso che le gare di esordio del Challenge e della Formula 1 coincidano, per questo il weekend al Mugello ha un sapore speciale. Sotto gli schermi che trasmetteranno la gara è stato posizionato il bar che per l'occasione dovrà fare gli straordinari per accontentare gli ospiti.