Giappone: licenziato il ct Halilhodzic

(ANSA) - TOKYO, 09 APR - A due mesi dalla Coppa del Mondo in Russia, la Federazione nazionale di calcio giapponese (Jfa) ha annunciato l'interruzione del rapporto di lavoro con l'allenatore Vahid Halilhodzic. La decisione arriva in seguito agli ultimi due risultati deludenti ottenuti nelle amichevoli, prima il pareggio con il Mali per 1-1, lo scorso mese, e poi la sconfitta con l'Ucraina per 2-1; entrambi paesi che non si sono qualificati per le fasi finali della competizione mondiale in Russia. Halilhodzic, di nazionalità bosniaca, era subentrato alla guida dalla selezione giapponese nel marzo 2015, dopo aver condotto l'Algeria agli ottavi di finale della Coppa del Mondo in Brasile. Il Giappone affronterà la Colombia, il Senegal e la Polonia nella fase iniziale in Russia. La Jfa dovrebbe annunciare il nome del sostituto in una conferenza pomeridiana a Tokyo, nel mattino in Italia.