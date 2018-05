Ciclismo:Firenze celebra mito di Bartali

(ANSA) - FIRENZE, 3 MAG - Un mese di iniziative dedicate a Gino Bartali, Giusto tra le Nazioni dal 2013 e cittadino onorario di Israele dal 2 maggio scorso per aver contribuito a salvare centinaia di ebrei. Il programma degli appuntamenti è stato presentato oggi in Palazzo Vecchio, alla vigilia della partenza del Giro d'Italia proprio da Gerusalemme. Presenti, tra gli altri, l'assessore allo sport Andrea Vannucci, il presidente del Quartiere 3 Alfredo Esposito e il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini. "Dal passaggio del Giro d'Italia dello scorso anno - ha ricordato Vannucci - maggio è diventato a Firenze il mese dedicato a Ginettaccio, un nostro concittadino che ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello sport, e per aver contribuito a salvare centinaia di ebrei". Il programma di iniziative, ha aggiunto l'assessore, "è molto ricco: ci sarà una grande staffetta che partirà da piazza del Duomo per arrivare a Ponte a Ema, un pranzo sociale e mostre.