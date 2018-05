Scherma: Italia fioretto 2/a in cdm

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Secondo posto per l'Italia al termine della gara a squadre che ha concluso la tappa di San Pietroburgo del circuito di Coppa del Mondo di fioretto maschile. Il quartetto azzurro (Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio Avola) conquista il 3/o podio nelle cinque gare a squadre della stagione dopo il 2/o posto a Parigi e il 3/o a Il Cairo. Dopo il successo negli ottavi contro il Brasile per 45-34, ai quarti Garozzo e compagni hanno poi sconfitto la Cina 45-25, prima della vittoria in semifinale contro la Francia per 45-31. In finale, al cospetto degli Stati Uniti, in un remake della finale iridata ai Mondiali di Lipsia dello scorso luglio, i fiorettisti italiani sono stati fermati col punteggio di 45-25.