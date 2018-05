Atp Madrid: avanza Thiem, out Del Potro

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Anche Dominic Thiem accede ai quarti di finale del torneo di Madrid, in corso sulla terra rossa della Caja Magica, mentre a sorpresa esce di scena Juan-Martin Del Potro. L'argentino, n.4 del seeding, è stato sconfitto dal serbo Dusan Lajovic in tre set 3-6 6-4 7-6. L'austriaco ha invece ottenuto il pass a spese del croato Borna Coric, superato in rimonta 2-6 7-6 6-4. per chiudere il lotto dei quarti mancano all'appello i match tra John Isner e Pablo Cuevas e quello tra il n.1 del mondo Rafa Nadal e l'argentino Diego Sebastian Schwartzman.