De Biasi "Futuro? Due club o nazionale"

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Sto valutando due situazioni di club all'estero e una nazionale che parteciperà al Mondiale in Russia. Il tecnico di quella nazionale lascerà dopo il torneo in Russia e mi hanno contattato". Così l'ex ct dell'Albania, Gianni De Biasi a margine della consegna del 'Premio Renato Cesarini' in corso a Monsano. "ho bisogno di un progetto che mi vede coinvolto al 100% e questo è quello che voglio", ha aggiunto De Biasi che poi promuove la scelta di Roberto Mancini ct: "credo che gli anni trascorsi in Inghilterra, Turchia e Russia gli hanno dato l'esperienza sufficiente ed ha anche l'età giusta per raccogliere sfida. La motivazione ha fatto la differenza, vuole mettersi in discussione e questo è motivo di grande plauso da parte mia. Allenare una nazionale non è facile - ha detto l'ec ct dell'Albania - farlo con l'Italia quattro volte campione del mondo è ancora più difficile, considerando che il calcio italiano non può contare oggi sui Totti, Del Piero, Pirlo e anche Buffon ha smesso".