Tennis: Ostapenko già fuori a Parigi

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Un anno fa campionessa a Parigi e ora fuori al primo turno. Il Roland Garros è amaro stavolta per Jelena Ostapenko, uscita di scena subito sulla terra rossa francese per mano dell'ucraina Kateryna Kozlova: un avvio choc per la lettone numero 5 al mondo eliminata in due set con il punteggio di 7-5 6-3. A Parigi non accadeva da 13 anni che la campionessa uscente venisse eliminata al primo turno: era il 2005 quando la russa Anastasija Myskina, vincitrice nel 2004, usciva subito per mano dalla spagnola Maria Antonia Sanchez Lorenzo, diventando la prima campionessa in carica dello Slam francese ad essere battuta all'esordio nell'edizione successiva. "Ho sentito un'enorme pressione quando sono entrata in campo: volevo dimostrare che lo scorso anno avevo meritato il titolo - ha detto la Ostapenko -. Inoltre la scorsa settimana ho avuto un piccolo problema fisico che non mi ha permesso di allenarmi per 4 giorni". Saluta subito Parigi anche Venus Williams, n.9 del ranking, sconfitta 6-4 7-5 dalla cinese Qiang Wang.