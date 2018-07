Tiro a volo:a Todi è sempre super Italia

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 23 LUG - La 7/a edizione della Emirates Green Cup di tiro a volo, quest'anno intitolata a Sheika Fatima Bint Mubarak, che fino a domenica prossima impegnerà nel Tav Umbriaverde 480 tiratori provenienti da 37 paesi, oggi ha avuto come protagonista la gara del Mixed Team di Skeet. A dominarla è stata la coppia azzurra formata da Martina Bartolomei di Laterina e Valerio Palmucci di Fiano Romano. Dopo aver chiuso le qualifiche con il punteggio di 144/150, realizzato grazie al 74/75 della toscana ed al 71/75 del laziale, i due hanno proseguito la loro corsa verso l'oro superando indenni tutti gli sbarramenti e ritrovandosi a duellare per il primo e secondo posto con la coppia russa formata da Albina Shakirova e Nikolay Teplyy. E' finita in parità, 55-55/60, poi nello spareggio gli azzurri hanno prevalso per 2-1. Bronzo a un'altra coppia russa, Alina Fazylzyanova-Mikhail Sharapov, che hanno preceduto i cileni Francisca Crovetto e Matias Martinez.