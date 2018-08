(ANSA) - ROMA, 31 AGO - L'Olympiacos è il primo avversario del Milan in Europa League, come da sorteggio Uefa. I rossoneri sono inclusi nel gruppo F insieme agli spagnoli del Betis ed ai lussemburghesi del Dudelange. Per la Lazio, nel gruppo H l'Olympique Marsiglia degli ex romanisti Garcia e Strootman, oltre ai tedeschi dell'Eintracht Francoforte ed ai ciprioti dell'Apollon Limassol.