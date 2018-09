Spagna padrona a Wembley, Inghilterra ko

(ANSA) - ROMA, 8 SET - L'Inghilterra di Southgate illude, la 'nuova' Spagna di Luis Enrique vince e, soprattutto, convince. Il big match di giornata di Nations League, di scena a Wembley, finisce 2-1 per la 'Roja' che pure era andata sotto dopo 11' per la rete del redivivo Rushford, subito pareggiata (13') da Saul con una fucilata al limite e palla nell'angolino basso. Ci pensa poi il naturalizzato Rodrigo (32') a far felice Lucho chiudendo facilmente un passaggio lungo dalla sinistra che scivola dietro la difesa e trova pronto l'attaccante del Valencia. Una partita a tratti bella, funestata pero' dal grave incidente a inizio ripresa di Luke Shaw rimasto in terra privo di sensi, dopo essere ricaduto pesantemente dopo uno scontro con Carvajal. Il giocatore, con testa e collo imbracati, ha lasciato il terreno di gioco in barella e con l'ossigeno. Spagna comunque convincente che avrà la controprova già martedì prossimo quando a Elche arriverà la Croazia vicecampione del mondo.