Incassi, Mamma mia! Ci risiamo in vetta

(ANSA) - ROMA, 17 SET - E' sempre Mamma mia! Ci risiamo, sequel-prequel del blockbuster ispirato all'omonimo musical sulle note degli Abba che incassò 10 anni fa oltre 600 milioni di dollari nel mondo, a detenere la vetta del box office del week end secondo Cinetel: 676.251 euro, 2.518.151 in due settimane. Stabili al secondo posto i vampiri di Hotel Transylvania 3: una vacanza mostruosa, che ottengono 638.515 euro, 11.468.457 euro totali. Terzo e quarto gradino per due new entry: The Equalizer 2 Senza perdono che registra 594.179 euro e Gotti - Il Primo Padrino di Kevin Connolly con John Travolta nei panni dell'ultimo boss mafioso a capo della famiglia Gambino, con 530.529 euro. Quinto posto per Mission Impossible - Fallout con 472.005 euro (4.649.053 totali). Top ten chiusa da altre tre new entry: al numero otto Un affare di famiglia (236.065), seguono Sulla mia pelle (200.204), La profezia dell'armadillo (147.061). Totale incassi top ten 4.149.761 euro, -53,19% rispetto allo stresso periodo del 2017 (8.864.906).