Empoli: Andreazzoli, vogliamo i punti

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 20 SET - "Tutte le gare che portano punti sono gare-salvezza". Così Aurelio Andreazzoli alla vigilia della trasferta di Reggio Emilia che vede il suo Empoli impegnato domani sera col Sassuolo. Una partita difficile, contro una diretta avversaria che però ha alle spalle tanta esperienza e un avvio di campionato ottimo: "Il Sassuolo più di noi ha la permanenza in categoria e questo può garantirgli un vantaggio. Proveremo a trarre il massimo da ogni gara e quindi anche da questa". Il tecnico dei toscani bada al sodo dopo le ultime tre gare da cui è emerso solo un punto: "Vogliamo tornare a fare punti, quelli che abbiamo adesso al momento non ci soddisfano. Per noi non vincere nonostante il buon gioco è frustrante, ma non si tratta di un insuccesso. Con la Lazio i ragazzi ci hanno messo la testa, soprattutto nel finale, quando con una bella azione ragionata abbiamo rischiato il pari".