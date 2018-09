Zanardi, sono Ironman disabile da record

(ANSA) - BOLOGNA, 23 SET - "Ora sono davvero l'Ironman disabile più veloce al mondo!". Esulta così, sulla sua pagina Facebook, il campione di automobilismo Alex Zanardi che ieri, partecipando all'Ironman di triathlon a Cervia è giunto quinto assoluto, ha messo in fila quasi tremila concorrenti e migliorato di una trentina di minuti il record iridato della categoria disabili, già suo, chiudendo in 8 ore 26 minuti e 6 secondi la gara che mette insieme 3,8 km di nuoto, 180 km di bicicletta e 42,2 km di corsa. "Quinto assoluto, sono felicissimo - scrive sul social network -. Avevo in canna questa performance già a Barcellona, ma l'ho tenuta in caldo per Cervia, in modo tale da dedicarla ad Enervit. Scherzi a parte, voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato a realizzare questo sogno, compreso mio figlio Niccolò che credo possa essere orgoglioso del suo vecchio. Ora - scandisce - sono davvero l'Ironman disabile più veloce al mondo!".