Capitano Usa, Woods concentrato su Ryder

(ANSA) - PARIGI, 24 SET - Il grande ritorno di Tiger Woods ha in gran parte monopolizzato la conferenza stampa al Golf National dei due capitani delle squadre di Stati Uniti ed Europa che si affrontano da venerdì a domenica alla Ryder Cup. "La vittoria di ieri Tiger - ha detto il capitano americano Jim Furyk - gli ha davvero fatto benissimo, ma lui ha già voltato pagina per consacrarsi completamente a questa settimana e alla squadra". Il danese Thomas Byorn, capitano europeo, ha relativizzato: "Dopo aver fatto già così tanto per il nostro sport - ha detto - continua ad andare oltre il golf, ma la Ryder Cup è una sfida fra i migliori 24 giocatori del mondo e lui sarà per noi soltanto uno degli avversari".