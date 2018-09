Oscar, Dogman è il candidato dell'Italia

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Sarà "Dogman" di Matteo Garrone a rappresentare il cinema italiano alla selezione del premio Oscar per il miglior film in lingua straniera alla 91/a edizione degli Academy Awards. Lo ha deciso la commissione selezionatrice dell'Anica. L'annuncio delle nominations è previsto per il 22 gennaio 2019, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles domenica 24 febbraio 2019. Liberamente ispirato a un fatto di cronaca nera di trent'anni fa, Dogman ha ricevuto all'ultimo festival di Cannes il premio per la miglior interpretazione maschile al protagonista Marcello Fonte.