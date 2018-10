Marini sorpresa, Conte tace su sisma

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 4 OTT - E' apparsa sorpresa per la mancanza di riferimenti ad Assisi e all'Umbria, in particolare alle zone colpite dal terremoto del 2016, la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, Pd, al termine dell'intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alle celebrazioni per San Francesco. Non ha comunque voluto commentare ufficialmente le parole del premier. E avrebbe commentato con i più stretti collaboratori che è la prima volta che ciò avviene. Al termine degli interventi ufficiali, Conte, Marini e le autorità della Campania si sono poi riuniti con la comunità francescana per un momento conviviale. (ANSA).