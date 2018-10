Barcolana 50: mille flauti la celebrano

(ANSA) - TRIESTE, 7 OTT - Il concerto di flauti traverso "più grande del mondo": così gli organizzatori hanno definito "2000 Flauti 2000 Vele", l'evento musicale che oggi pomeriggio ha radunato in Piazza Unità d'Italia a Trieste - secondo le stime - un migliaio di flautisti. Un'orchestra formata da professionisti, studenti e principianti, provenienti dall'Italia e dall'estero, che ha eseguito in prima assoluta musiche originali del maestro Valter Sivilotti, ispirate a Trieste e alla Barcolana. Promosso dalla Trieste Flute Association, in occasione della 50/ma edizione della regata, il concerto - spiegano gli organizzatori - "rimanda a un connubio ideale tra il vento che gonfia le vele e l'aria che genera il suono". Tra i momenti più attesi, l'esecuzione del brano inedito "Barcolana 2018", scritto appositamente per l'occasione da Sivilotti. Sette in tutto i direttori dell'orchestra: uno sul palco principale a dirigere i professionisti e gli altri sei in piazza per dirigere gli studenti e i principianti.