Fedez denuncia, minacce di morte dal web

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Minacce di morte, telefonate moleste, persino la richiesta di verifica di un'ispezione dei servizi sociali per la condotta genitoriale nei confronti del piccolo Leone: Fedez è alle prese in queste ore con gli haters della rete. L'odio sui social si è scatenato sul rapper da giorni con un crescendo che, conferma il suo team, lo sta preoccupando al punto di rendere note queste minacce. Tutto è nato qualche giorno fa dopo il party a sorpresa per il suo compleanno organizzato dalla moglie Chiara Ferragni in un supermercato di Milano, con musica e danze sui banchi della frutta. La coppia è stata duramente attaccata per lo spreco di cibo tanto è vero che Fedez si era dovuto scusare - sempre via web ovvio. Poi ieri sera una storia su Instagram in cui l'artista raccontava lo spreco nel mondo della tv, facendo tra l'altro l'esempio in diretta di una esibizione con cocomeri a Tu si que vales e una prova del Grande Fratello sempre con il cibo.