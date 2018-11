Nadal dà forfeit, "stagione finita"

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - Rafa Nadal chiude in anticipo la stagione e rinuncia alle Atp Finals. Il maiorchino, fino a ieri n.1 del mondo (è stato spodestato proprio oggi da Novak Djokovic) ha ufficializzato via twitter la sua rinuncia al Master di fine anno, che prenderà il via domenica prossima a Londra: "Ciao a tutti. Vi scrivo queste parole per render noto che la mia stagione è finita. E' stato un anno complicato: molto positivo a livello di tennis, quando sono stato in grado di giocare; allo stesso tempo pessimo sul piano degli infortuni". Il posto di Nadal al Masters sarà preso dallo statunitense John Isner, decimo in graduatoria nella "Race to London".