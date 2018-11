Cdm spada, 6 azzurri in gara a Berna

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Sono affidate alla spade di sei azzurri le speranze italiane nel main draw della tappa d'esordio stagionale del circuito di Coppa del Mondo di spada maschile, in corso da ieri a Berna. Subito fuori il due volte campione del mondo Paolo Pizzo, eliminato dal polacco Michalak 15-14. Ai già qualificati Marco Fichera ed Andrea Santarelli, si è aggiunto dopo la frase a gironi, grazie al percorso netto compiuto, Valerio Cuomo. Hanno superato indenni il tabellone preliminare Enrico Garozzo, che dopo aver piazzato la stoccata del 14-13 contro il giapponese Ito, ha avuto ragione del francese Conrad per 15-11; Federico Vismara, cheha battuto prima lo svizzero Kuhn per 15-13 e poi col punteggio di 15-11 l'ungherese Peter Somfai; e Davide Di Veroli che ha rifilato il 15-8 sia all'estone Peeter Turnau che poi al sudcoreano Na Jongkwan nell'assalto valido per accedere al main draw.