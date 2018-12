Asi:Fioramonti,preoccupa'rottura'esperti

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - "Le dimissioni dei componenti della Comitato di esperti è una brutta notizia", da un lato per il "ritardo" nella nomina del presidente dell'Agenzia Spaziale Italiaa (Asi) e dall'altro per un "segnale critico" verso il ministero. Così il viceministro del Miur Lorenzo Fioramonti, a margine della presentazione dell'isola della sostenibilità, oggi a Roma. "Mi preoccupa sempre quando gli scienziati prendono decisioni di rottura", aggiunge dicendo che non bisogna mandare messaggi interpretabili come "ostili" verso la scienza.