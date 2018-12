Giochi 2026: Sala, il governo c'è

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Sulla candidatura italiana di Milano e Cortina ad ospitare i Giochi invernali del 2026 "il passo in avanti è positivo perché ormai non ci sono più dubbi che il governo c'è e Giorgetti è un riferimento. E le città e le Regioni coinvolte sono quanto mai d'accordo e allineate". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione del mercato di Natale attorno al Duomo, commentando la riunione che si è tenuta ieri a Roma con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. "Non è il momento di stare a discutere di chi si prenderà carico dei costi: è chiaro che il dimensionamento dipenderà da qualcosa che succederà fra otto anni - ha concluso -. In questo momento non dobbiamo mettere soldi, ma fornire delle garanzie che copriremo gli investimenti fissi e al momento è così per Regione Lombardia e Regione Veneto. Poi si vedrà".