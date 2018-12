Boxe:Alvarez conquista titolo Supermedi

(ANSA) - NEW YORK, 16 DIC - Spettacolo da parte del messicano Saul 'Canelo' Alvarez che sul ring del Madison Square Garden, davanti a 20.112 spettatori, ha conquistato il titolo mondiale Wba dei supermedi battendo il detentore, l'inglese Rocky Fielding, per Ko tecnico a 22'' dalla fine della terza ripresa. In precedenza lo stesso Fielding era stato atterrato quattro volte. Per il 28enne 'Canelo', pugile professionista da quando aveva solo 15 anni, è la terza corona mondiale in altrettante categorie, dopo quelle dei superwelter e dei medi. Ora, visto che ha un contratto con Dazn di 365 milioni di dollari per battersi in undici match, tornerà sul quadrato a maggio 2019 a Las Vegas, contro un avversario ancora da designare. Attualmente è anche campione del mondo Wbc e Wba dei pesi medi. "Canelo combatterà contro chiunque sia ritenuto in quel momento il, migliore, non ci sono dubbi. E vincerà", ha detto il promoter del messicano, l'ex fuoriclasse Oscar De La Hoya. Dopo il match di ieri, il record da professionista di Alvarez è di 50-1-2.