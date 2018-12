Autonomia: Bonaccini, stop rallentamenti

(ANSA) - BOLOGNA, 23 DIC - "Un mese in più o in meno non cambia nulla, ma un percorso avviato quasi un anno fa non può durare in eterno. Se a febbraio avremo le intese è giusto che il Parlamento impieghi il tempo che riterrà necessario per un esame approfondito, ma mi aspetto anzitutto dal governo e dalla maggioranza che lo sostiene un'assunzione di responsabilità". Così il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini commenta al Corriere di Bologna l'annuncio da parte del Governo dell'intesa sull'autonomia. Il governatore auspica di chiudere l'iter entro le prossime Regionali e rivendica il ruolo precursore dell'Emilia-Romagna. "Per una strada diversa - spiega - arrivammo insieme alla pre intesa col governo Gentiloni, e ci toccò anzi aspettare Veneto e Lombardia per sottoscriverla". "Per mesi ho letto dichiarazioni e retroscena per cui l'Emilia-Romagna sarebbe arrivata dopo. Non è stato così, siamo stati ascoltati. Ribadisco che conviene a tutti, anzitutto al governo, tenere unite Regioni di segno politico diverso".