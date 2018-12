Papa: 50mila a 'Urbi e Orbi'

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 25 DIC - I fedeli presenti a Piazza San Pietro perßl'Urbi et Orbi di Papa Francesco, la tradizionale benedizione di Natale "alla città e al mondo", erano - secondo le stime della Gendarmeria - 50mila. Imponenti le misure di sicurezza a Piazza San Pietro. C'erano file per entrare nel colonnato fin da questa mattina. Rafforzati i controlli di borse e zaini; in piazza San Pietro, come in tutte le più importanti occasioni si accede solo attraverso il metal detector.