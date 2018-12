Hit parade, Marco Mengoni re di Natale

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Marco Mengoni re di Natale. Il suo Atlantico si conferma ancora in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana più "golosa" dell'anno, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Una classifica che, a parte il settimo posto della colonna sonora di Bohemian Rhapsody dei Queen, parla italiano. Sul podio, dietro Mengoni, si piazzano Salmo con Playlist e il gruppo rivelazione del 2018, i Maneskin con Il Ballo della Vita. Al quarto posto non delude la tradizione delle feste: l'album di Mina, quest'anno dedicato ai successi di Lucio Battisti ricantati dalla grande artista in Paradiso. Eros Ramazzotti risale dal nono al quinto posto con Vita ce n'è, mentre Giorgia con le cover di Pop Heart è stabile al sesto. L'altra signora della canzone italiana, Laura Pausini, occupa l'ottava posizione con la ristampa di Fatti sentire ancora. Chiudono il giovane rapper vincitore dell'ultima edizione di X Factor, Anastasio con La Fine del mondo e Cesare Cremonini con la versione Piano e voce di Possibili Scenari.