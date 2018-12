A Djokovic torneo esibizione Abu Dhabi

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Novak Djokovic si è aggiudicato per la quarta volta il "Mubadala World Tennis Championship" di Abu Dhabi, tradizionale torneo-esibizione che inaugura la nuova stagione del tennis. Nella giornata conclusiva dell'11ma edizione, sui campi veloci dell'International Tennis Centre at Zayed Sports City della capitale degli Emirati Arabi Uniti, il n.1 del mondo ha superato in rimonta il sudafricano Kevin Anderson, n.6 Atp per 4-6 7-5 7-5. Ha rinunciato a giocare invece la 'finalina' Rafa Nadal, tornato venerdì a disputare un match dopo 4 mesi di stop e sconfitto da Anderson, che ha deciso di rinunciare alla sfida contro il russo Karen Khachanov, n.11 del ranking: "Dopo l'operazione non posso prendermi troppi rischi", ha confessato il maiorchino.