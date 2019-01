Maltempo:P.Civile,venti forti e nevicate

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - L'intenso flusso di correnti proveniente dal nord Europa continua a interessare l'Italia determinando il persistere di forti venti e nevicate sul centro-sud. Il Dipartimento della Protezione Civile ha quindi emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse che prevede, dal tardo pomeriggio di oggi, venti forti con raffiche di burrasca sulla Campania e precipitazioni di carattere nevoso generalmente a quote superiori a 300-500 metri sulla Campania e fino al livello del mare sulle Marche. Dalle prime ore di giovedì, l'avviso prevede nevicate su Sicilia settentrionale e Calabria meridionale, con quota neve in progressivo calo fino a 200-400 metri con locali possibili sconfinamenti fino al livello del mare e apporti al suolo "da deboli a moderati", localmente "abbondanti" alle quote collinari e montane. Per domani, giovedì 3 gennaio, allerta gialla su Abruzzo, su gran parte del Molise e sui versanti ionici e tirrenici della Sicilia, comprese le isole Eolie.