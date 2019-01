Louvre batte Met, 10 milioni ticket 2018

(ANSA) - NEW YORK, 06 GEN - Grazie a Jay-Z e a Beyonce' il Louvre batte il Metropolitan: il museo parigino ha accolto oltre 10 milioni di visitatori nel 2018, il 25 per cento in piu' rispetto all'anno precedente. Sarebbe stata altrimenti una corsa sul filo di lana. Il Met si e' dovuto accontentare di 7,36 milioni di ingressi nelle sue tre location della Quinta Strada, il Breuer per l'arte contemporanea su Madison e il remoto "monastero" medievale dei Cloisters sulla punta nord di Manhattan. Come spiegare il successo del Louvre? Il direttore Jean-Luc Martinez ha dato credito al video "Apes**t" uscito a giugno e che i Carter, come si sono firmati il rapper e la moglie nel loro primo album in coppia, hanno girato in mezzo ad alcuni dei piu' famosi capolavori del mondo. Secondo il Louvre, nessun museo al mondo ha mai toccato la magica cifra dei 10 milioni di visitatori. Se Met e Louvre fanno bilanci il Guggenheim guarda al futuro. Il 2019 e' l'anno del 60esimo anniversario della rotonda di Frank Lloyd Wright.