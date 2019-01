Sydney, Seppi vola ai quarti di finale

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Il tennista italiano Andreas Seppi si è qualificato per i quarti di finale del 'Sydney International', torneo Atp 250 che si disputa sui campi in cemento della metropoli australiana, e uno dei due appuntamenti che precedono il primo Slam del 2019. Il 34enne di Caldaro (n. 37 del ranking) ha battuto, con il punteggio di 7-6(2) 6-2, lo slovacco Martin Klizan, numero 40 della classifica mondiale. Prossimo avversario dell'azzurro sarà il 20enne greco Stefanos Tsitsipas, numero 15 del mondo. I due non si sono mai affrontati prima. Accede anche ai quarti di finale anche l'argentino 19enne Diego Schwartzman (19), uscito vincitore dalla sfida con lo spagnolo Garcia Lopez per 6-2 6-3.