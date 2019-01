Tennis: Australia, Djokovic favorito

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Novak Djokovic arriva da favorito all'Australian Open, primo Slam stagionale al via lunedì: il suo settimo trionfo è dato a 2,25. Roger Federer - campione in carica e sei titoli anche per lui - è a quota 6,00. Si passa già in doppia cifra per Rafa Nadal, la cui vittoria pagherebbe dieci contro 1. Vale invece 12 l'affermazione di Alexander Zverev, che cerca ancora la consacrazione in uno slam. Nel torneo femminile la strada è più in salita per la numero uno del mondo, Simona Halep. Su di lei si punta a 18 volte la scommessa, quota lontanissima da quella di Serena Williams, grande favorita. La statunitense è data a 5 volte la scommessa. La seguono a 8,00 Angelique Kerber e a 10 Aryna Sabalenka, che a inizio 2019 ha conquistato il suo quarto torneo WTA.