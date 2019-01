Udinese:Scuffet a un passo dal Kasimpasa

(ANSA) - UDINE, 15 GEN - Il portiere dell'Udinese Simone Scuffet è volato in Turchia per cercare un accordo con il Kasimpasa: la società friulana gli ha concesso il permesso di raggiungere il club di Istanbul che milita nella Super Lig per discutere i dettagli del contratto. Se in queste ore si perfezionerà l'accordo - le firme sarebbero vicine - si tratterà di un prestito secco fino a giugno. Classe 1996, prodotto del vivaio dell'Udinese, Scuffet ha esordito in serie A giovanissimo, a soli 18 anni, divenendo punto fermo della formazione allenata allora da Francesco Guidolin. Nelle stagioni successive non ha più avuto la stessa brillantezza: tra le esperienze, prestito di un anno al Como e rientro in Friuli dove non ha più ritrovato la titolarità della porta in pianta stabile. Quest'anno, complice l'infortunio estivo del neo acquisto argentino Musso, aveva iniziato in maniera promettente, ma il rientro del compagno di squadra lo ha relegato stabilmente in panchina.