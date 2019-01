Sci: 2/a prova Cortina vinta da Suter

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO), 17 GEN - La svizzera Corinne Suter in 1'16"17 è stata la più veloce nella seconda prova in vista delle discese di Coppa del mondo di Cortina in programma domani e dopodomani. Secondo miglior tempo - in una prova sul tracciato accorciato del superG - per l'austriaca Cornelia Huetter (+ 0,27) e terzo per la slovena Ilka Stuhec(+ 0,36). Tra le azzurre - mentre la statunitense Lindsey Vonn ha preferito non prendere parte alla prova - la migliore è stata ancora Nadia Fanchini con il nono tempo ed un ritardo di 73 centesimi di secondo. Poi, 14/ma e ritardo di un secondo e otto centesimi, c'è' Nicol Delago. Più indietro Francesca Marsaglia, Elena Curtoni e Federica Brignone.