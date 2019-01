Verso 6 Nazioni, raduno azzurri a Roma

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - E' cominciato presso il Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' di Roma il primo raduno dell'anno dell'Italrugby in preparazione del 6 Nazioni 2019. Gli azzurri si sono ritrovati presso l'impianto romano dove, da domani, sosterranno i primi allenamenti in vista del torneo di rugby più antico del mondo. Sempre domani, alle 11.30, è in programma la conferenza stampa di presentazione del 6 Nazioni presso il Salone d'Onore del Coni. Il raduno si concluderà mercoledì. L'Italia esordirà nel 6 Nazioni di quest'anno sabato 2 febbraio alle 14.15 locali (15.15 italiane) al 'Murrayfield' di Edimburgo contro la Scozia.