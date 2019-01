Giochi 26: Zaia, certi successo dossier

(ANSA) - VENEZIA, 22 GEN - "Eravamo certi che il dossier olimpico Milano-Cortina 2026 sarebbe stato accolto con grande favore dal Comitato Olimpico Internazionale. Il nostro, d'altronde, è un dossier vero, basato su dati e prospettive più che concrete". Lo afferma il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commentando le dichiarazioni del presidente del Coni, Giovanni Malagò, sull'"ottima accoglienza" ricevuta a Losanna dal dossier lombardo-veneto. "Una conferma delle grandi potenzialità della nostra proposta - prosegue Zaia - è venuta dall'organizzazione delle gare di Coppa del Mondo di sci alpino svoltesi lo scorso fine settimana a Cortina d'Ampezzo, giudicate dagli stessi addetti ai lavori come una delle tappe più affascinanti di tutto il circuito internazionale. Siamo pronti, quindi, e felici di ricevere le delegazioni del Cio nello straordinario scenario delle Dolomiti - conclude - per mostrare le località, le strutture e i progetti infrastrutturali già in essere".