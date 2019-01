(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open di tennis, a Melbourne. Il serbo, numero 1 del mondo, ha battuto in finale lo spagnolo Rafa Nadal in tre set: di 6-3, 6-2, 6-3 il punteggio finale. Per Djokovic è il settimo trionfo in Australia.