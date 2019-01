Golf: all'Omega Dubai trionfa DeChambea

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Prima vittoria in carriera nell'European Tour per Bryson DeChambeau che si prende l'Omega Dubai Desert Classic di golf. Negli Emirati Arabi dominio assoluto per lo statunitense che chiude la rassegna in 264 (-24) colpi, 7 di vantaggio sul britannico Matt Wallace, 2/o con 271 (-17). Prova di forza per il numero 5 al mondo che conquista punti fondamentali nella corsa alla Race to Dubai 2019 e compie un passo in avanti fondamentale nel world ranking. Gara senza storia sul green dell'Emirates GC, dove il campione uscente Haotong Li, gli spagnoli Sergio Garcia e Alvaro Quiros, insieme agli inglesi Ian Poulter e Paul Waring, hanno condiviso il 3/o gradino del podio (272, -16). Con Lee Westwood e Thorbjorn Olesen 8/i con 273 (-15). Niente da fare per Tommy Fleetwood, 16/o come anche il connazionale Matthew Fitzpatrick (275, -13). Finale di gara deludente per Nino Bertasio, 73/o con 291 (+3).