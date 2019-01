Biathlon: Dahlmeier vince a Anterselva

(ANSA) - BOLZANO, 27 GEN - Laura Dahlmeier ha festeggiato oggi ad Anterselva, in Alto Adige, la sua prima vittoria stagionale in Coppa del mondo, aggiudicandosi la 12,5 km mass start. La 25enne tedesca si è imposta sulla ceca Marketa Davidova e sulla sua compagna di squadra Vanessa Hinz. Migliore azzurra in gara ancora una volta Dorothea Wierer, che con il 5/o posto conquistato oggi aumenta il suo vantaggio nella classifica generale di Coppa del mondo su Lisa Vittozzi a 34 punti. Alla leader della Coppa del mondo della Mass Start, la slovacca Paulina Fialkova è invece bastato un 16/o posto, per confermarsi in testa alla classifica di discipline con 127 punti. A dieci lunghezze segue la svedese Oberg.