Arisa, sono cambiata e "Mi sento bene"

(ANSA) – ROMA, 28 GEN - "Una nuova Rosalba in città" è il titolo del nuovo album di Arisa, in uscita l'8 febbraio per Sugar. Un titolo programmatico, un titolo che rende subito l'idea. Sì, perché Rosalba (nome all'anagrafe di Arisa) si è davvero rinnovata, "perché il cambiamento, passa prima dalla persona e poi dal personaggio", dice. E lo farà sentire già dal brano sanremese, Mi sento bene (titolo che non lascia dubbi), tra atmosfere disneyane e sonorità da musical. "Mi sento bene – spiega la cantante - è la giusta via di mezzo, il giusto mezzo di trasporto, il Caronte che trasporta l'Arisa di prima all'Arisa del futuro. Non so quale sarà esattamente. Io ho molta fiducia nella vita, perché la vita sa già in che direzione andare, e dunque sarò quello che mi è dato essere". Il brano è un tuffo nella musica fine anni '70 inizi '80, c'è Raffaella Carrà, c'è Giuni Russo e ci sono anche gli Abba. "E i Blondie. Quel mondo mi appartiene". Non per caso accanto sul palco, nella serata dei duetti ci sarà Tony Hadley, ex Spandau Ballet.