Montezemolo, lasciamo crescere Schumi jr

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Mick Schumacher? Gli voglio bene, lo conosco da quando era nella culla e Michael lo copriva dalle zanzare. È un ragazzo serio, intelligente, che bisogna lasciar crescere. Di padre in figlio? È ancora presto ma ci spero". L'ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo commenta così l'ingresso nella Ferrari Driver Academy di Mick Schumacher, figlio del 7 volte campione del mondo di F1. Alle domande sulla Ferrari in vista della nuova stagione, Montezemolo, intervistato dai cronisti in occasione di un evento al circolo canottieri Aniene, ha invece preferito non rispondere: "Ora sono in silenzio stampa, ma lo farò a tempo debito".