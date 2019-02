'Let's ski together' in pista in Marocco

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - "I sorrisi e gli sguardi entusiasti dei bambini e dei ragazzi marocchini nel ricevere l'attrezzatura sono stati per me la gioia più grande. Vederli finalmente scendere con gli sci ai piedi, e non con assi di legno inchiodate, mi ha fatto sentire davvero ricco". Così commenta il noto performer sportivo Nico Valsesia che ha appena concluso con grande successo Let's Ski Together, l'ambizioso progetto destinato ai bambini del Marocco. Spesso la passione non basta per diventare uno sportivo, soprattutto se non si hanno a disposizione i mezzi per metterla a frutto. Lo sa bene Valsesia, che da più di vent'anni colleziona imprese sportive estreme in tutto il mondo, che sulle montagne dell'Alto Atlante in Marocco ha incontrato tanti bambini appassionati di sci, ma privi delle attrezzature per praticare questo sport. Per colmare questa mancanza, Valsesia ha lanciato sui social tre mesi fa il suo nuovo progetto LET'S SKI TOGETHER, destinato alla stazione sciistica di Oukaïmeden (Marocco).