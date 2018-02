Zaia e Malagò celebrano Tumolero

PYEONGCHANG - Un orgoglio italiano Nicola Tumolero, classe 1994 di Roana che è riuscito a conquistarsi le luci della ribalta con il bronzo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Complimenti per l'atleta azzurro sono venuti dal mondo della politica come dello sport, per lui artefice di una splendida gara nei 10mila metri di pattinaggio velocità. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, su Twitter ha commentato così il bronzo del classe 1994 di Roana: “Con il bronzo nei 10.000 metri, dopo l'oro europeo nei 5000, Nicola entra nella hall of fame di uno sport difficile e spettacolare. Oggi Tumolero ha saputo andare oltre le previsioni e i pronostici con quella forza e determinazione tipica delle genti di montagna e dei veneti!”.

DAL CONI - Una grande soddisfazione per tutto il mondo dello sport italiano, perché così come Zaia anche Giovanni Malagò ha espresso tutta la sua soddisfazione per un podio olimpico nel pattinaggio di velocità che mancava da dodici anni: “Bronzo! Il ghiaccio di PyeongChang2018 ci regala la seconda gioia di oggi. Strepitosa prova di Tumolero nei 10.000 metri del pattinaggio di velocità. Magnifico Nicola”. Questo il commento su Twitter del presidente del Coni, Giovanni Malagò per celebrare celebrato la medaglia conquistata dal pattinatore azzurro.

IL RICONOSCIMENTO - Un podio che mancava nel palmares olimpico dell'Italia da dodici anni e non sembra sia stato un caso che l'allenatore di Tumoliero sia proprio quell'Enrico Fabris che alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 aveva conquistato l'oro sia nei 1500 metri che nella staffetta e un bronzo nei 5mila metri. Nicola Tumoliero, giovane classe 1994 di roana, ha conquistato una medaglia inaspettata che come tale resterà una delle più belle.