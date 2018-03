Volley: a Castelnovo ne' Monti la Final Eight della Boy League

CASTELNOVO NE' MONTI (REGGIO EMILIA)- Sarà Castelnovo ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia, ad ospitare la 23a l’edizione della Sarà Castelnovo ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia, ad ospitare la 23a l’edizione della Boy League “Coppa Enrico Bazan” . Una nuova casa per la manifestazione riservata agli Under 14 che lascia la tradizionale sede di Cesenatico

La Final Eight , organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con Appennino Volley Team, Comune di Castelnovo ne’ Monti e Volley Tricolore Reggio Emilia, inizierà venerdì 13 aprile e terminerà domenica 15 con l’assegnazione del trofeo.

Enrico Bini, Sindaco di Castelnovo Ne’ Monti insieme a Silvio Bertucci, Assessore allo Sport, esprimono la propria soddisfazione:

« Castelnovo ne’ Monti un paese per lo sport è lo slogan che da anni contraddistingue il nostro comune per l’attenzione particolare che abbiamo verso la pratica sportiva grazie alle strutture a disposizione, alle diverse discipline e alle tante società sportive che animano il territorio durante tutto l’anno attraverso eventi sportivi di richiamo sempre più importanti. Lo sport è un bel modo per educare i nostri bimbi e ragazzi a stare insieme e ad imparare ad affrontare le sfide della vita cercando di rispettare l’altro, le regole e migliorarsi sempre. Dopo la scuola rimane l’occasione più importante per crescere e diventare veri cittadini di domani. È all’interno di tutto ciò che siamo molto contenti di poter ospitare per la prima volta a Castelnovo ne’ Monti un evento nazionale per noi così importante come la Final Eight Boy League di pallavolo maschile dal 13-15 aprile. Vorremmo considerarlo come la tappa, fin qui più bella, di un cammino che da anni vede le nostre società sportive e i tanti volontari prodigarsi per far vivere la pallavolo ai giovani, ma anche un punto di partenza per favorire la diffusione maggiore di tale sport inserendo nel tempo anche pratica maschile di tale attività ».

Il titolo nella scorsa stagione è stato conquistato alla prima partecipazione dalla Evvai.com Progetto Azzurra Alessano , grazie al 2-0 inflitto alla Sol Lucernari Montecchio Maggiore. Un autentico exploit quello del consorzio pugliese che riuniva più realtà pallavolistiche del territorio: secondi nel proprio raggruppamento dietro alla Diatec Trentino, i neo campioni hanno eliminato la Cucine Lube Civitanova per 2-0 in Semifinale, con i marchigiani terzi anche in questa edizione dopo aver sconfitto Trento nella finalina. Quinti i campioni uscenti di Bunge CMC Romagna Involley dopo il successo al tie break con Gi Group Monza. Settima la Emma Villas Siena, capace di far suo in due set il derby con la Kemas Lamipel Santa Croce.

ALBO D’ORO-

1996 Las Daytona Modena

1997 Cassa di Risparmio Ravenna

1998 Alpitour Traco Cuneo

1999 TNT Alpitour Cuneo

2000 Sisle y Treviso

2001 Conad Forlì

2002 Esse-Ti Carilo Loreto

2003 Albero del Volley V3 Parma

2004 Lube Banca Marche Macerata

2005 Samia Schio

2006 Scuola di Pallavolo Anderlini Cimone Modena

2007 Lube Banca Marche Macerata

2008 Sisley Treviso

2009 Sisley Treviso

2010 Itas Diatec Trentino

2011 Sisley Treviso

2012 Volley Segrate 1978

2013 Cucine Lube Banca Marche Macerata

2014 Materdominivolley.it Castellana Grotte

2015 Kioene Padova

2016 CMC Romagna

2017 Evvai.com Progetto Azzurra Alessano