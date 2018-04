Volley: il CT Blengini alla presentazione del Memorial Favretto

Il CT della nazionale in Campidoglio a Roma per l'ideale taglio del nastro della manifestazione organizzata dal CT di Roma e che domenica 29 porterà a giocare ad S3 oltre mille bambini nello scenario ai piedi del Colosseo twitta

ROMA- Si è svolta in una gremitissima Sala della Protomoteca, in Campidoglio, alla presenza dell’assessore allo sport Daniele Frongia, delle autorità della Federazione Italiana Pallavolo e del CT della Nazionale italiana Gianlorenzo Blengini, la conferenza stampa di presentazione del 9°Memorial Favretto. Il grande evento, patrocinato da Roma Capitale, CONI e Città Metropolitana, che si tiene da più di vent’anni e che dal 2009 è intitolato all’indimenticato presidente del Comitato Provinciale di Roma, si terrà ai Fori Imperiali domenica 29 aprile dalle 9 alle 12.30.

Una festa per oltre 6 mila bambini tra il Colosseo e Piazza Venezia, in una location unica al mondo allestita per l’occasione con più di 100 campi da pallavolo. Favretto fu il primo a credere in un evento che anno dopo anno è cresciuto nei numeri e nella portata. Lo ha ricordato Claudio Martinelli, presidente del Comitato Territoriale di Roma che organizza il Memorial:

« Se siamo qui oggi è perché continuiamo a realizzare il sogno di Franco. La pallavolo a Roma è una grande famiglia e la bellissima festa dei Fori Imperiali, a cui partecipano tutte le società del territorio, lo dimostra ».

Daniele Frongia, Assessore allo Sport, alle Politiche Giovanile e ai Grandi Eventi cittadini di Roma Capitale ha fatto gli auguri agli organizzatori, ricordando l’importanza del Memorial Favretto per la città:

« State facendo un bellissimo regalo ai bambini e a tutta la Capitale. Questo è un evento meraviglioso e anche la Sindaca Virginia Raggi non vede l’ora di venirvi a trovare domenica ai Fori. La pallavolo romana è un grande esempio di passione, l’ho vissuta sulla mia pelle da giocatore e da arbitro e ora lo confermo da assessore. Vi ringrazio a nome di tutta l’amministrazione ».

Dopo un emozionante video sull’evento e sulla figura di Favretto, sono intervenuti il Presidente della FIPAV Lazio Andrea Burlandi, il Direttore Esecutivo dei Mondiali di Pallavolo 2018 Luciano Cecchi. Il Memorial Favretto, grazie alla presenza del Trofeo della Coppa del Mondo tra i campetti di via dei Fori Imperiali, sarà un’importante tappa di avvicinamento al 9 settembre, data in cui l’Italia esordirà contro il Giappone al Foro Itaico nel campionato del mondo maschile. Il CT della Nazionale Gianlorenzo Blengini ha descritto così l’attesa per l’esordio:

« Siamo tesi e un po’ ansiosi, ma siamo certi che il nostro pubblico ci darà grande carica. Esordire al Foro Italico di Roma contro il Giappone, in uno scenario così bello e suggestivo, sarà ancora più straordinario. I ragazzi hanno ancora negli occhi le emozioni che hanno vissuto al Centrale negli scorsi anni e sono pronti a viverle nuovamente. Vi aspetto numerosi per una grande festa azzurra ».

Commovente, nel corso della conferenza stampa, il ricordo di Alessandro Fidotti, Presidente dell’Associazione per Franco Favretto:

« Franco si è battuto per avere una città a misura di bambino, senza barriere e ci ha lasciato una grande eredità da tramandare ai giovani che saranno i cittadini di domani. Noi proviamo a farlo attraverso questo evento, il Premio Roma Franco Favretto e il Premio Fair Play per i club del territorio che più di tutti hanno saputo unire la correttezza e l’etica all’agonismo in campo ».

Stefano Bellotti della FIPAV ha portato i saluti del Presidente Federale Pietro Bruno Cattaneo e di Andrea Lucchetta, il campione del mondo del 1990 che domenica animerà la festa con il suo modo di fare coinvolgente e divertente. Presenti in sala 50 bambini dell’Istituto Comprensivo Via Luigi Rizzo, l'ex Presidente FIPAV e attuale membro della giunta CONI Carlo Magri, Tonino Mancuso dell'ufficio scolastico regionale, la selezionatrice del CQR Lazio Simonetta Avalle e i ragazzi del Club Italia Nicola Salsi, Leonardo Baciocco e Andrea Rondoni, quest’ultimo cresciuto a Velletri e protagonista del Minivolley ai Fori da bambino. Ha moderato la conferenza stampa la giornalista Francesca Rasi di Ayana Events.