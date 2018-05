Volley: Gioca Volley S3 in Sicurezza: il tour parte da Prato

Presentato oggi nella Sala Giunta del Comune l''appuntamento di sabato 12 maggio in Piazza delle Carceri. Nell'occasione sarà esposta la Coppa del Mondo n palio ai prossimi Mondiali in programma in Italia e Bulgaria twitta

PRATO- Dopo il successo della scorsa edizione riparte la nuova edizione di Gioca Volley S3 in Sicurezza. Oggi, nella Sala Giunta del Comune di Prato è stata ufficialmente presentata la prima tappa del circuito 2018 in programma sabato 12 maggio a partire dalle ore 9:00 nella splendida cornice di Piazza delle Carceri. Alla presenza del Vice Sindaco ed Assessore allo Sport del Comune di Prato, Simone Faggi, del presidente del Comitato Regionale della Fipav Toscana, Elio Sità, del presidente del Comitato Territoriale della Fipav Firenze, Claudia Frascati, del Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Toscana, Federica Tinti, e del Responsabile dell’Area Sviluppo e Formazione della Fipav, Stefano Bellotti sono stati svelati i dettagli della prima festa 2018 del “Gioca Volley S3 in Sicurezza” organizzata da Ansf, Polfer e Fipav per sensibilizzare i più giovani circa il tema della sicurezza ferroviaria e della legalità attraverso il divertente gioco della pallavolo. Presenti alla conferenza anche la responsabile del Centro Giovanile Formazione Sportiva, Beatrice Becheri, il Delegato Coni di Prato, Massimo Taiti e il Referente dell’Ufficio Scolastico di Prato, Simona Guarducci. Alla prima tappa di Gioca Volley S3 in Sicurezza parteciperanno l’atleta toscano del Club Italia, Tommaso Stefani e la grande campionessa Nadia Centoni che proprio in queste ore ha annunciato l’addio alla pallavolo giocata al termine di una carriera a dir poco entusiasmante.

« Prato è lieta di ospitare questo evento che fa dell’entusiasmo e della promozione di valori quali la legalità e la sicurezza il proprio scopo – ha dichiarato il Vice Sindaco di Prato, Simone Faggi -. Questo evento darà lustro alla nostra città che sono sicuro saprà rispondere in maniera efficiente alle esigenze logistiche dell’organizzazione”.

« Nel ringraziare l’Amministrazione comunale di Prato e il Comitato Territoriale di Firenze, colgo l’occasione per sottolineare l’importanza di questo tipo di eventi essenziali per far crescere nei numeri e nella qualità l’attività di base – ha dichiarato il presidente del C.R. della Fipav Toscana Elio Sità -. Oltre alle grandi squadre di vertice, in Toscana stiamo registrando una crescita considerevole dei tesserati, un trend che grazie all’attività delle società toscane e a questi splendidi eventi promossi dalla Fipav ed i suoi partner che hanno come obiettivo quello di promuovere pallavolo, legalità e sicurezza, è destinato a proseguire ulteriormente”.

« Sarà una grande giornata di festa per la città di Prato, per le nostre società e le scuole del territorio – ha aggiunto il presidente del Comitato Territoriale della Fipav Firenze, Claudia Frascati – ringrazio le associazioni e i volontari che renderanno possibile questo grande evento e la Fipav che ci ha scelti per aprire il Tour 2018 di Gioca Volley S3 In Sicurezza ».

« La Polizia Ferroviaria è attiva da anni nell'opera di sensibilizzazione dei giovani allo scopo di abbattere il dato inerente l’incidentalità ferroviaria soprattutto tra gli adolescenti – ha analizzato il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Toscana, Federica Tinti - attraverso il partnerariato con Ansf e Fipav ma anche con il progetto “Train … to be cool” con cui viene veicolato il messaggio della sicurezza ferroviaria attraverso il gioco ed attività ludiche. Nel mirino ci sono quei comportamenti imprudenti che possono esporre gli adolescenti a gravissime conseguenze quali l’oltrepassare la linea gialla, l’attraversamento dei binari e la disattenzione in generale quando si è in attesa del treno. Sabato con un team collaudato scenderemo in campo per veicolare il messaggio della sicurezza ferroviaria ».

« Inizia un nuovo emozionante tour Gioca Volley S3 in Sicurezza – ha dichiarato Stefano Bellotti, responsabile Area Sviluppo e Formazione della Fipav – da Prato inizierà un nuovo giro di alcune delle piazze più belle d’Italia per promuovere il Volley S3, legalità e sicurezza ferroviaria al fianco di Ansf e Polfer. Con Andrea Lucchetta, faremo giocare migliaia di bambini coinvolgendoli ed entusiasmandoli in maniera totalizzante ».

Al termine della conferenza, lo stesso Stefano Bellotti ha svelato la grande sorpresa della prima tappa di Gioca Volley S3 in Sicurezza: a Prato, infatti, proseguirà il Trophy Tour della Coppa del Mondo in palio ai prossimi Mondiali in programma in Italia e Bulgaria con Firenze che sarà una delle sedi italiane. La Coppa del Mondo sarà dunque grande protagonista della tappa di Prato di Gioca Volley S3 in Sicurezza in programma sabato 12 maggio a Prato in Piazza delle Carceri a partire dalle ore 9:00.