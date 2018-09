Volley: Mondiali 2018, l'Italia in finale con l'arbitro Pasquali

TORINO-L'Italia in finale dei Mondiali 2018 ci sarà. A rappresentarla in maniera concreta e prestigiosa sarà l'arbitro Fabrizio Pasquali, designato dalla FIVB come primo del match fra Polonia e Brasile che assegnerà il titolo. Il fischietto marchigiano sarà coadiuvato dall’argentino Hernan Gonzalo Casamiquela. Per Pasquali, che in questa stagione era stato secondo arbitro della Finale della Volleyball Nations League Maschile, arriva dunque l’ennesimo importante riconoscimento; l’ultimo della sua carriera internazionale. Pasquali - che quattro anni fa a Milano arbitrò anche la Finale dei Campionati del Mondo Femminili -, infatti, dopo questa sua ultima direzione di gara si dedicherà esclusivamente al suo nuovo ruolo di Commissario degli Arbitri di Ruolo A.

« Sono molto felice per la fiducia che la FIVB ha riposto in me, - ha dichiarato - dopo questa finale mi dedicherò al ruolo affidatomi dal Consiglio Federale; nella mia carriera ho arbitrato tutto ciò che c’era da arbitrare quindi va bene così, sarà una bella emozione vivere questa Finale ».